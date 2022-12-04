Херсон майже повністю з електропостачанням: яка ситуація з світлом в місті

В Херсоні продовжуються роботи з відновленням світла. Наразі електропостачання доступно 85% містян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Голова ОВА додав, що світло було повністю відновлене у селищах Комишани й Приозерне, а також на 70% - у Білозерці.

"Таким чином, світло є у домівках 113081 абонентів" - додає Янушевич.

Яка ситуація з електроживленням в місті:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Херсоні, вчора, 4 грудня, знову повернули світло після нічних обстрілів з боку Росії.

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