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Херсон почти полностью с электроснабжением: какая ситуация со светом в городе

Фото: Херсон почти полностью с электроснабжением (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне продолжаются работы по восстановлению света. В настоящее время электроснабжение доступно 85% горожан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Какая ситуация с электропитанием в городе:

  • Центр - 95% абонентов имеют доступ к электроснабжению;
  • Таврический и Северный районы - 89%;
  • Шуменский район - 96%;
  • Текстильный район - 73%;
  • Жилпоселок - 96%;
  • Остров - 89%;
  • ХБК - 71%.

"Таким образом, свет находится в домах 113 081 абонентов" - добавляет Янушевич.

Глава ОВА добавил, что свет был полностью восстановлен в поселках Камышаны и Приозерное, а также на 70% - в Белозерке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне, вчера, 4 декабря, снова вернули свет после ночных обстрелов со стороны России.

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