Херсон частково залишився без світла після обстрілів росіян

Російські війська продовжують масовано обстрілювати Херсон. Зокрема, 8 травня в місті через атаки РФ частково зникло світло.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджено критичну інфраструктуру. Через ворожі удари місто частково залишилося без світла", - розповів він.

Як зазначив голова ОВА, нині енергетики працюють над його відновленням.

Обстріли Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон, звільнений українськими військами восени 2022 року. При цьому, незважаючи на контроль ЗСУ над містом, загарбники атакують населений пункт із лівобережжя Херсонської області.

Зазначимо, у ніч проти 8 травня російські війська влаштували масований удар по енергетиці України. Дісталося і залізничній інфраструктурі. Зокрема, Росія вдарила по вокзалу у Херсоні.

Нагадаємо, російські війська не вперше атакують вокзал у Херсоні. Наприклад, вокзал у Херсоні був атакований і наприкінці грудня 2023 року. Тоді під удар потрапив евакуаційний потяг.