ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Херсон частично остался без света после обстрелов россиян

Херсон, Среда 08 мая 2024 09:40
UA EN RU
Херсон частично остался без света после обстрелов россиян Фото: из-за атак оккупантов в Херсоне пропал свет 8 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают массированно обстреливать Херсон. В частности, 8 мая в городе из-за атак РФ частично исчез свет.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате российских обстрелов в Херсоне повреждена критическая инфраструктура. Из-за вражеских ударов город частично остался без света", - рассказал он.

Как отметил глава ОВА, сейчас энергетики работают над его восстановлением.

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон, освобожденный украинскими войсками осенью 2022 года. При этом, несмотря на контроль ВСУ над городом, захватчики атакуют населенный пункт с левобережья Херсонской области.

Отметим, в ночь на 8 мая российские войска устроили массированный удар по энергетике Украины. Досталось и железнодорожной инфраструктуре. В частности, Россия ударила по вокзалу в Херсоне.

Напомним, российские войска не впервые атакуют вокзал в Херсоне. Например, вокзал в Херсоне был атакован и в конце декабря 2023 года. Тогда под удар попал эвакуационный поезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине
NEWS
РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить
РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену