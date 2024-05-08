Херсон частично остался без света после обстрелов россиян

Российские войска продолжают массированно обстреливать Херсон. В частности, 8 мая в городе из-за атак РФ частично исчез свет.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В результате российских обстрелов в Херсоне повреждена критическая инфраструктура. Из-за вражеских ударов город частично остался без света", - рассказал он.

Как отметил глава ОВА, сейчас энергетики работают над его восстановлением.

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон, освобожденный украинскими войсками осенью 2022 года. При этом, несмотря на контроль ВСУ над городом, захватчики атакуют населенный пункт с левобережья Херсонской области.

Отметим, в ночь на 8 мая российские войска устроили массированный удар по энергетике Украины. Досталось и железнодорожной инфраструктуре. В частности, Россия ударила по вокзалу в Херсоне.

Напомним, российские войска не впервые атакуют вокзал в Херсоне. Например, вокзал в Херсоне был атакован и в конце декабря 2023 года. Тогда под удар попал эвакуационный поезд.