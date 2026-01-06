Херсон частково без світла після атак РФ по місту

Крім того, на Різдво окупанти завдали потужного удару по центральній частині міста. Під обстріл потрапив міський ринок, де перебували цивільні.

Раніше РБК-Україна також підготувало репортаж про життя мешканців Херсона в умовах регулярних атак міста російськими дронами.

Також ми писали, що в ніч на 6 січня російські війська завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього зафіксовано знеструмлення.

"Через наслідки попередніх обстрілів - у кількох областях на ранок застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють", - повідомили в "Укренерго".