Хербст: Тимошенко нельзя назвать другом Кремля

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Хербст считает, что Тимошенко имеет хорошую предвыборную программу

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – это настоящий патриот Украины и назвать ее "другом Кремля" никак нельзя. Об этом экс-посол США в Украине Джон Хербст сказал в интервью RTVI.

По мнению дипломата, лидер "Батькивщины" "способный и энергичный политик". Она понимает, что Кремль ведет войну против Украины и что надо прекратить эту агрессию, добавил он.

Экс-посол также напомнил, что недавно Тимошенко посетила с рабочим визитом Вашингтон. Наиболее рейтинговый кандидат в президенты Украины провела встречи с сенаторами и чиновниками из Госдепа.

По убеждению Хербста, Тимошенко имеет хорошую предвыборную программу, а это означает, что она – "настоящий кандидат".

К тому же, отметил экс-посол, Вашингтон готов работать с лидером "Батькивщины", если она победит на президентских выборах следующего года.