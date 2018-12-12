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Гербст: Тимошенко не можна назвати другом Кремля

Новини » Політика    12.12.2018 - 15:38
Гербст: Тимошенко не можна назвати другом Кремля
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Гербст вважає, що Тимошенко має гарну передвиборчу програму

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – це справжній патріот України і назвати її "другом Кремля" ніяк не можна. Про це екс-посол США в Украине Джон Хербст сказав в інтерв’ю RTVI.

За думку дипломата, лідер "Батьківщини" "здібний та енергійний політик". Вона розуміє, що Кремль веде війну проти України і що треба припинити цю агресію, додав він.

Екс-посол також нагадав, що нещодавно Юлія Тимошенко відвідала з робочим візитом Вашингтон. Найбільш рейтинговий кандидат у президенти України провела зустрічі з сенаторами та високопосадовцями з Держдепу.

На переконання Гербста, Тимошенко має гарну передвиборчу програму, а це означає, що вона – "справжній кандидат".

До того ж, зауважив екс-посол, Вашингтон готовий працювати з лідером "Батьківщини", якщо вона переможе на президентських виборах наступного року.

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