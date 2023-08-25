Heineken пішов з території Росії, віддавши 300-мільйонний бізнес за 1 євро

Другий за величиною виробник пива у світі заявив, що угода отримала всі необхідні схвалення і, швидше за все, призведе до збитків у 300 млн. євро.

Heineken оголосила про свій намір вийти з Росії у березні 2022 року, після вторгнення Росії до України. Зараз компанія визнала, що цей процес зайняв більше часу, ніж очікувалося.

"Недавні події демонструють серйозні проблеми, з якими стикаються великі виробничі компанії при виході з Росії", - заявив генеральний директор Дольф Ван ден Брінк.

Проблеми західних компаній

Багато транснаціональних компаній залишили Росію після того, як Захід ввів безпрецедентні санкції проти Москви, але Кремль вжив заходів у відповідь, конфіскувавши деякі активи.

У липні президент Росії Володимир Путін підписав указ про отримання контролю над російською дочірньою компанією французького виробника йогуртів Danone, а також часткою пивоварної компанії Carlsberg у місцевій броварні.

Anheuser-Busch InBev також заявила, що планує вийти із спільного підприємства в Росії з турецькою Efes.

Heineken має сім пивоварних заводів у Росії та 1800 співробітників, які отримають гарантії працевлаштування на найближчі три роки. Минулого року броварня вивела з Росії свій бренд Heineken, а виробництво Amstel має бути припинено протягом шести місяців.

У Heineken заявили, що угода без можливості викупу бізнесу включала трирічну ліцензію на деякі дрібніші регіональні бренди, за якими Heineken не забезпечуватиме підтримки бренду або отримуватиме будь-які доходи.

Група компаній Arnest Group володіє великим бізнесом із упаковки банок і є найбільшим у Росії виробником аерозолів, а також продажем косметики та товарів для дому.