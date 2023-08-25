Heineken ушел с территории России, отдав 300-миллионный бизнес за 1 евро

Пивоваренная компания Heineken (Нидерланды) завершила выход с территории России, продав там свои предприятия российской Arnest Group за символический 1 евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Второй по величине производитель пива в мире заявил, что сделка получила все необходимые одобрения и, скорее всего, приведет к убыткам в 300 млн евро.
Heineken объявила о своем намерении выйти из России в марте 2022 года, после вторжения России в Украину. Сейчас компания признала, что этот процесс занял больше времени, чем ожидалось.
"Недавние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России", - заявил генеральный директор Дольф ван ден Бринк.
Многие транснациональные компании покинули Россию после того, как Запад ввел беспрецедентные санкции против Москвы, но Кремль принял ответные меры, конфисковав некоторые активы.
В июле президент России Владимир Путин подписал указ о получении контроля над российской дочерней компанией французского производителя йогуртов Danone, а также долей пивоваренной компании Carlsberg в местной пивоварне.
Anheuser-Busch InBev также заявила, что планирует выйти из совместного предприятия в России с турецкой Efes.
У Heineken семь пивоваренных заводов в России и 1800 сотрудников, которые получат гарантии трудоустройства на ближайшие три года. В прошлом году пивоваренная компания вывела из России свой бренд Heineken, а производство Amstel должно быть прекращено в течение шести месяцев.
В Heineken заявили, что сделка без возможности выкупа бизнеса включала трехлетнюю лицензию на некоторые более мелкие региональные бренды, по которым Heineken не будет обеспечивать поддержку бренда или получать какие-либо доходы.
Группа компаний Arnest Group владеет крупным бизнесом по упаковке банок и является крупнейшим в России производителем аэрозолей, а также продажей косметики и товаров для дома.