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З другої спроби. Heineken піде з російського ринку у найближчі півроку

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Субота 25 лютого 2023 23:57
З другої спроби. Heineken піде з російського ринку у найближчі півроку Фото: Heineken піде з російського ринку цього року (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Пивоварна компанія Heineken із Нідерландів планує піти з російського ринку та продати свій бізнес у країні у першій половині 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб передати наш бізнес життєздатному покупцю в дуже складних обставинах та зі значними фінансовими втратами для компанії", - йдеться у заяві Heineken.

Цікаво, що компанія ще у березні 2022 року дала обіцянку своїм інвесторам залишити ринок країни-агресора.

У компанії також заявили, що очікують на збитки у розмірі 300 млн євро при його продажу вже в першій половині 2023 року.

"Тим часом наші місцеві колеги роблять все можливе, щоб зберегти бізнес, уникнути націоналізації та забезпечити, щоб їх кошти до існування не наражалися на ризик", - повідомляє прес-служба компанії.

Раніше повідомлялося, що пивоварна компанія Heineken вирішила повністю припинити свою діяльність у Росії та передати бізнес новому власнику.

Також ми писали, що Heineken припиняє продаж, виробництво та рекламу пивної продукції брендів, що належать їй у Росії.

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