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Heineken ушел с территории России, отдав 300-миллионный бизнес за 1 евро

Москва, Пятница 25 августа 2023 11:11
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Heineken ушел с территории России, отдав 300-миллионный бизнес за 1 евро Фото: жителей России лишили пива Heineken (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пивоваренная компания Heineken (Нидерланды) завершила выход с территории России, продав там свои предприятия российской Arnest Group за символический 1 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Второй по величине производитель пива в мире заявил, что сделка получила все необходимые одобрения и, скорее всего, приведет к убыткам в 300 млн евро.

Heineken объявила о своем намерении выйти из России в марте 2022 года, после вторжения России в Украину. Сейчас компания признала, что этот процесс занял больше времени, чем ожидалось.

"Недавние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России", - заявил генеральный директор Дольф ван ден Бринк.

Проблемы западных компаний

Многие транснациональные компании покинули Россию после того, как Запад ввел беспрецедентные санкции против Москвы, но Кремль принял ответные меры, конфисковав некоторые активы.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о получении контроля над российской дочерней компанией французского производителя йогуртов Danone, а также долей пивоваренной компании Carlsberg в местной пивоварне.

Anheuser-Busch InBev также заявила, что планирует выйти из совместного предприятия в России с турецкой Efes.

У Heineken семь пивоваренных заводов в России и 1800 сотрудников, которые получат гарантии трудоустройства на ближайшие три года. В прошлом году пивоваренная компания вывела из России свой бренд Heineken, а производство Amstel должно быть прекращено в течение шести месяцев.

В Heineken заявили, что сделка без возможности выкупа бизнеса включала трехлетнюю лицензию на некоторые более мелкие региональные бренды, по которым Heineken не будет обеспечивать поддержку бренда или получать какие-либо доходы.

Группа компаний Arnest Group владеет крупным бизнесом по упаковке банок и является крупнейшим в России производителем аэрозолей, а также продажей косметики и товаров для дома.

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