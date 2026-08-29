Гегсет обговорює можливість балотуватися у президенти США у 2028 році, - NBC News

За словами джерел, Гегсет обговорював цю ідею разом зі своєю дружиною, друзями та колегами. Обговорення відбувалися протягом останніх кількох місяців. Однак у Пентагоні заперечують таку інформацію.

"Міністр війни Гегсет не балотується у президенти, і його головний пріоритет - керівництво Пентагону. Усі інші припущення - дурість", - сказав представник відомства.

Інтерес до політичних амбіцій Гегсета зріс у серпні після його поїздки на ярмарок штату Айова, де він проводив передвиборчу кампанію на підтримку республіканця Зака Нанна.

NBC пояснює, що Айова тривалий час відігравала важливу роль у президентській політиці, будучи одним із перших етапів процесу висування кандидатів від республіканців, тому цей візит привернув увагу політичних діячів.

Один із представників Республіканської партії, який брав участь у підготовці до проміжних виборів, сказав, що Гегсет користується популярністю серед чоловіків та основних виборців-республіканців.

Як пише NBC, висування кандидатури Гегсета може поставити його у пряму конкуренцію з іншими високопоставленими діячами адміністрації Трампа, яких багато хто вважає можливими претендентами на вибори 2028 року, включаючи віце-президента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

Проте телеканал пише, що Гегсет вступить у будь-які президентські перегони, несучи із собою значні політичні вразливості. Зокрема, він критикувався за свою реакцію на війну з Іраном, а також за скандал "Сігналгейт", який вибухнув минулого року.

Представник Білого дому, який підтримує Трампа, сказав, що Гегсет, як і раніше, популярний серед прихильників руху MAGA, але додав, що його подальші перспективи багато в чому залежатимуть від його роботи на посаді глави Пентагону.