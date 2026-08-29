Гегсет обговорює можливість балотуватися у президенти США у 2028 році, - NBC News

Глава Пентагону Піт Гегсет Піт Хегсет приватно обговорював можливість балотуватися на пост президента США в 2028 році, що може додати ще одну кандидатуру в боротьбі за майбутнє руху MAGA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами джерел, Гегсет обговорював цю ідею разом зі своєю дружиною, друзями та колегами. Обговорення відбувалися протягом останніх кількох місяців. Однак у Пентагоні заперечують таку інформацію.
"Міністр війни Гегсет не балотується у президенти, і його головний пріоритет - керівництво Пентагону. Усі інші припущення - дурість", - сказав представник відомства.
Інтерес до політичних амбіцій Гегсета зріс у серпні після його поїздки на ярмарок штату Айова, де він проводив передвиборчу кампанію на підтримку республіканця Зака Нанна.
NBC пояснює, що Айова тривалий час відігравала важливу роль у президентській політиці, будучи одним із перших етапів процесу висування кандидатів від республіканців, тому цей візит привернув увагу політичних діячів.
Один із представників Республіканської партії, який брав участь у підготовці до проміжних виборів, сказав, що Гегсет користується популярністю серед чоловіків та основних виборців-республіканців.
Як пише NBC, висування кандидатури Гегсета може поставити його у пряму конкуренцію з іншими високопоставленими діячами адміністрації Трампа, яких багато хто вважає можливими претендентами на вибори 2028 року, включаючи віце-президента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.
Проте телеканал пише, що Гегсет вступить у будь-які президентські перегони, несучи із собою значні політичні вразливості. Зокрема, він критикувався за свою реакцію на війну з Іраном, а також за скандал "Сігналгейт", який вибухнув минулого року.
Представник Білого дому, який підтримує Трампа, сказав, що Гегсет, як і раніше, популярний серед прихильників руху MAGA, але додав, що його подальші перспективи багато в чому залежатимуть від його роботи на посаді глави Пентагону.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що перемагав на виборах президента США вже три рази (хоча насправді два), після чого додав, що збирається зробити це вчетверте. Його заява прозвучала під час вечері з журналістами, коли він був у гарному настрої та жартував.
При цьому в ЗМІ раніше була інформація, що Трамп активніше почав обговорювати зі своїми радниками питання, хто може піти наступником на виборах президента в 2028 році.
Тоді медіа писали, що найкращими кандидат на посаду можуть бути віце-президент США Джей Ді Венс або держсекретар США Марко Рубіо.
При цьому в травні стало відомо, що особисто Трамп не впевнений, чи має Венс все необхідне, щоб стати президентом.