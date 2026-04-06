Хайтек проти "Шахедів": Україна отримає передові системи ППО Tridon від Швеції

На закупівлю новітніх комплексів Швеція виділить 400 млн євро – майже третину суми нового пакета військової допомоги у 1,2 млрд євро, про який було оголошено у лютому.

Характеристики ППО Tridon MK2

Tridon MK2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності. Вона вперше була представлена у 2024 році. Вона працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі. Одна з її переваг – відносно низька вартість пострілу.

Нова установка здатна одночасно протидіяти багатьом загрозам, зокрема ударним і розвідувальним безпілотникам, літакам, вертольотам та крилатим ракетам.

Чим озброєна система ППО

Tridon MK2 має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, що уражає цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину. Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптовує її до конкретних вогневих завдань.

Гармата Tridon MK2 використовує боєприпаси з програмованим підривом. Вони вибухають безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків. Це суттєво підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами і крилатими ракетами.

Носії ППО

Новітню систему можна встановлювати на гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania. Вона оснащена електроприводами, завдяки чому легко інтегрується з різними платформами, на відміну від комплексів з гідравлічними приводами.