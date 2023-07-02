Хавбек "Шахтаря" реалізував зароблений Мудриком пенальті проти Франції: відео

Молодіжна збірна України обмінялися забитими м'ячами з Францією U-21 у першому таймі 1/4 фіналу чемпіонату Європи 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
"Триколірні" відкрили рахунок на 19-й хвилині. Це Баркола забіг за спину Вівчаренку та прострілив від лінії поля у центр штрафного майданчика. Там м'яч прийняв Шеркі та пробив у протихід Трубіну.
Відео гола Шеркі:
Українці відігралися на 32-й хвилині. Допомогла індивідуальна майстерність Мудрика, який на вході до карної зони закрутив голову Калюлю та змусив на собі сфолити. До позначки підійшов Судаков і впевненим низовим ударом реалізував одинадцятиметровий.
Відео гола Судакова:
А перед перервою той же дует української збірної оформив другий м'яч. Мудрик із центра поля майстерною передачею вивів Судакова на побачення з кіпером. Хавбек обробив м'яч і холоднокровно переграв Шевальє.
Відео гола Судакова:
Переможець зустрічі поповнить лави півфіналістів турніру. Там на нього чекатиме збірна Іспанії U-21. "Синьо-жовті" перетиналися з піренейцями на груповому етапі турніру. Той матч завершився внічию 2:2.
До слова, раніше пригадали історію протистоянь України та Франції на рівні команд U-21.
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