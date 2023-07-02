Хавбек "Шахтаря" реалізував зароблений Мудриком пенальті проти Франції: відео

"Триколірні" відкрили рахунок на 19-й хвилині. Це Баркола забіг за спину Вівчаренку та прострілив від лінії поля у центр штрафного майданчика. Там м'яч прийняв Шеркі та пробив у протихід Трубіну.

Відео гола Шеркі:

Українці відігралися на 32-й хвилині. Допомогла індивідуальна майстерність Мудрика, який на вході до карної зони закрутив голову Калюлю та змусив на собі сфолити. До позначки підійшов Судаков і впевненим низовим ударом реалізував одинадцятиметровий.

Відео гола Судакова:

А перед перервою той же дует української збірної оформив другий м'яч. Мудрик із центра поля майстерною передачею вивів Судакова на побачення з кіпером. Хавбек обробив м'яч і холоднокровно переграв Шевальє.

Відео гола Судакова:

Переможець зустрічі поповнить лави півфіналістів турніру. Там на нього чекатиме збірна Іспанії U-21. "Синьо-жовті" перетиналися з піренейцями на груповому етапі турніру. Той матч завершився внічию 2:2.