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Хавбек "Шахтаря" реалізував зароблений Мудриком пенальті проти Франції: відео

Фото: Михайло Мудрик і Георгій Судаков доклалися до першого гола "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України обмінялися забитими м'ячами з Францією U-21 у першому таймі 1/4 фіналу чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Триколірні" відкрили рахунок на 19-й хвилині. Це Баркола забіг за спину Вівчаренку та прострілив від лінії поля у центр штрафного майданчика. Там м'яч прийняв Шеркі та пробив у протихід Трубіну.

Відео гола Шеркі:

Українці відігралися на 32-й хвилині. Допомогла індивідуальна майстерність Мудрика, який на вході до карної зони закрутив голову Калюлю та змусив на собі сфолити. До позначки підійшов Судаков і впевненим низовим ударом реалізував одинадцятиметровий.

Відео гола Судакова:

А перед перервою той же дует української збірної оформив другий м'яч. Мудрик із центра поля майстерною передачею вивів Судакова на побачення з кіпером. Хавбек обробив м'яч і холоднокровно переграв Шевальє.

Відео гола Судакова:

Переможець зустрічі поповнить лави півфіналістів турніру. Там на нього чекатиме збірна Іспанії U-21. "Синьо-жовті" перетиналися з піренейцями на груповому етапі турніру. Той матч завершився внічию 2:2.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України та Франції на рівні команд U-21.

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