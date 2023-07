Хавбек "Шахтера" реализовал заработанный Мудриком пенальти против Франции: видео

"Трехцветные" открыли счет на 19-й минуте. Это Баркола забежал за спину Вивчаренко и прострелил от лицевой линии в центр штрафной. Там мяч принял Шерки и пробил в противоход Трубину.

Видео гола Шерки:

Украинцы отыгрались на 32-й минуте. Помогло индивидуальное мастерство Мудрика, который на входе в штрафную закружил голову Калюлю и заставил на себе сфолить. К отметке подошел Судаков и уверенным низовым ударом реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Судакова:

Здесь Mudryk beating his man and dribbling it в box to win a penalty for



That's what he brings to the team pic.twitter.com/m0reZUQT0K — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 2, 2023