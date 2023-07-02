RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хавбек "Шахтера" реализовал заработанный Мудриком пенальти против Франции: видео

Фото: Михаил Мудрик и Георгий Судаков приложились к первому голу "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины обменялась забитыми мячами с Францией U-21 в первом тайме 1/4 финала чемпионата Европы 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Трехцветные" открыли счет на 19-й минуте. Это Баркола забежал за спину Вивчаренко и прострелил от лицевой линии в центр штрафной. Там мяч принял Шерки и пробил в противоход Трубину.

Видео гола Шерки:

Украинцы отыгрались на 32-й минуте. Помогло индивидуальное мастерство Мудрика, который на входе в штрафную закружил голову Калюлю и заставил на себе сфолить. К отметке подошел Судаков и уверенным низовым ударом реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Судакова:

А перед перерывом тот же дуэт украинской сборной оформил второй мяч. Мудрик из центра поля искусной передачей вывел Судакова на свидание с кипером. Хавбек обработал мяч и хладнокровно переиграл Шевалье.

Видео гола Судакова:

А на 86-й минуте момент создал Назаренко. Он передачей "включил" Бондаренко в штрафную соперника, где тот убрал защитника и подсек мяч над вратарем. Сфера очутилась под дальней штангой.

Видео гола Бондаренко:

Победитель встречи пополнит ряды полуфиналистов турнира. Там его будет ждать сборная Испании U-21. "Сине-желтые" пересекались с пиренейцами на групповом этапе турнира. Тот матч завершился вничью 2:2.

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины и Франции на уровне команд U-21.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияСборная Украины