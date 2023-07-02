Хавбек "Шахтера" реализовал заработанный Мудриком пенальти против Франции: видео

"Трехцветные" открыли счет на 19-й минуте. Это Баркола забежал за спину Вивчаренко и прострелил от лицевой линии в центр штрафной. Там мяч принял Шерки и пробил в противоход Трубину.

Видео гола Шерки:

Here's France's opener v Ukraine U21 pic.twitter.com/aAG77ctVwl — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 2, 2023

Украинцы отыгрались на 32-й минуте. Помогло индивидуальное мастерство Мудрика, который на входе в штрафную закружил голову Калюлю и заставил на себе сфолить. К отметке подошел Судаков и уверенным низовым ударом реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Судакова:

Здесь Mudryk beating his man and dribbling it в box to win a penalty for



That's what he brings to the team pic.twitter.com/m0reZUQT0K — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 2, 2023

А перед перерывом тот же дуэт украинской сборной оформил второй мяч. Мудрик из центра поля искусной передачей вывел Судакова на свидание с кипером. Хавбек обработал мяч и хладнокровно переиграл Шевалье.

Видео гола Судакова:

А на 86-й минуте момент создал Назаренко. Он передачей "включил" Бондаренко в штрафную соперника, где тот убрал защитника и подсек мяч над вратарем. Сфера очутилась под дальней штангой.

Видео гола Бондаренко:

Победитель встречи пополнит ряды полуфиналистов турнира. Там его будет ждать сборная Испании U-21. "Сине-желтые" пересекались с пиренейцами на групповом этапе турнира. Тот матч завершился вничью 2:2.