Хавбек "Шахтаря" реалізував зароблений Мудриком пенальті проти Франції: відео

Молодіжна збірна України обмінялися забитими м'ячами з Францією U-21 у першому таймі 1/4 фіналу чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

"Триколірні" відкрили рахунок на 19-й хвилині. Це Баркола забіг за спину Вівчаренку та прострілив від лінії поля у центр штрафного майданчика. Там м'яч прийняв Шеркі та пробив у протихід Трубіну.

Відео гола Шеркі:

Here’s France’s opener v Ukraine U21 pic.twitter.com/aAG77ctVwl — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 2, 2023

Українці відігралися на 32-й хвилині. Допомогла індивідуальна майстерність Мудрика, який на вході до карної зони закрутив голову Калюлю та змусив на собі сфолити. До позначки підійшов Судаков і впевненим низовим ударом реалізував одинадцятиметровий.

Відео гола Судакова:

Here’s Mudryk beating his man and dribbling it into the box to win a penalty for



That’s what he brings to the team pic.twitter.com/m0reZUQT0K — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 2, 2023

А перед перервою той же дует української збірної оформив другий м'яч. Мудрик із центра поля майстерною передачею вивів Судакова на побачення з кіпером. Хавбек обробив м'яч і холоднокровно переграв Шевальє.

Відео гола Судакова:

Here’s Ukraine’s and Sudakov’s second of the night!



Sumptuously weighted pass by Mudryk to pick out Sudakov who’s all on his own



Sudakov’s first touch is sublime



He calmly finishes the move with the rest



What a first half! pic.twitter.com/QoJq3vFhXB — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 2, 2023

Переможець зустрічі поповнить лави півфіналістів турніру. Там на нього чекатиме збірна Іспанії U-21. "Синьо-жовті" перетиналися з піренейцями на груповому етапі турніру. Той матч завершився внічию 2:2.