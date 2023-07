Хавбек "Шахтаря" реалізував зароблений Мудриком пенальті проти Франції: відео

"Триколірні" відкрили рахунок на 19-й хвилині. Це Баркола забіг за спину Вівчаренку та прострілив від лінії поля у центр штрафного майданчика. Там м'яч прийняв Шеркі та пробив у протихід Трубіну.

Відео гола Шеркі:

Українці відігралися на 32-й хвилині. Допомогла індивідуальна майстерність Мудрика, який на вході до карної зони закрутив голову Калюлю та змусив на собі сфолити. До позначки підійшов Судаков і впевненим низовим ударом реалізував одинадцятиметровий.

Відео гола Судакова:

Here’s Mudryk beating his man and dribbling it into the box to win a penalty for That’s what he brings to the team pic.twitter.com/m0reZUQT0K

А перед перервою той же дует української збірної оформив другий м'яч. Мудрик із центра поля майстерною передачею вивів Судакова на побачення з кіпером. Хавбек обробив м'яч і холоднокровно переграв Шевальє.

Відео гола Судакова:

Here’s Ukraine’s and Sudakov’s second of the night!



Sumptuously weighted pass by Mudryk to pick out Sudakov who’s all on his own



Sudakov’s first touch is sublime



He calmly finishes the move with the rest



What a first half! pic.twitter.com/QoJq3vFhXB