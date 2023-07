Хавбек "Шахтера" реализовал заработанный Мудриком пенальти против Франции: видео

"Трехцветные" открыли счет на 19-й минуте. Это Баркола забежал за спину Вивчаренко и прострелил от лицевой линии в центр штрафной. Там мяч принял Шерки и пробил в противоход Трубину.

Видео гола Шерки:

Украинцы отыгрались на 32-й минуте. Помогло индивидуальное мастерство Мудрика, который на входе в штрафную закружил голову Калюлю и заставил на себе сфолить. К отметке подошел Судаков и уверенным низовым ударом реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Судакова:

Здесь Mudryk beating his man and dribbling it в box to win a penalty for That's what he brings to the team pic.twitter.com/m0reZUQT0K — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 2, 2023

А перед перерывом тот же дуэт украинской сборной оформил второй мяч. Мудрик из центра поля искусной передачей вывел Судакова на свидание с кипером. Хавбек обработал мяч и хладнокровно переиграл Шевалье.

Видео гола Судакова:

Here’s Ukraine’s and Sudakov’s second of the night!



Sumptuously weighted pass by Mudryk to pick out Sudakov who’s all on his own



Sudakov’s first touch is sublime



He calmly finishes the move with the rest



What a first half! pic.twitter.com/QoJq3vFhXB