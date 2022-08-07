Хавбек сборной Украины перебрался на Кипр

После шести сезонов в бельгийской Лиге Жупиле полузащитник Роман Безус перешел в "Омонию" из Никосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Украинец будет выступать в чемпионате Кипра. "Оммонии" он достался бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента.

Безус заключил с "зелеными" 2-летний контракт. Дебютировать в составе новой команды хавбек сможет 12 августа в битве за Суперкубок страны против "Аполлона". Далее у "Омонии" запланированы матчи плей-офф квалификации Лиги Европы против бельгийского "Гента".

Именно в составе "Гента" Безус провел последние 3,5 сезона. В активе 31-летнего украинца 118 поединков во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 18 результативных передач. С "буйволами" он завоевал Кубок Бельгии 2021/22.

"Омония" провалила предыдущий сезон, финишировав в Первом дивизионе на 7-й строчке. Немного скрасить кампанию команда сумела в Кубке Кипра, где одолела "Этникос" в финале в серии пенальти. С марта с "Омонией" работает экс-наставник "Селтика" Нил Леннон.