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Хавбек збірної України перебрався на Кіпр

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Нікосія, Неділя 07 серпня 2022 14:06
Хавбек збірної України перебрався на Кіпр Фото: Роман Безус (праворуч) у таборі збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Після шести сезонів у бельгійські Лізі Жупіле півзахисник Роман Безус перейшов до "Омонії" з Нікосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець виступатиме в чемпіонаті Кіпру. "Омонії" він дістався безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Безус уклав із "зеленими" 2-річний контракт. Дебютувати в складі нової команди хавбек зможе 12 серпня у битві за Суперкубок країни проти "Аполлона". Далі в "Омонії" заплановані матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти бельгійського "Гента".

Саме в складі "Гента" Безус провів останні 3,5 сезони. Загалом в активі 31-річного українця 118 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів і віддав 18 результативних передач. Із "буйволами" він здобув Кубок Бельгії 2021/22.

"Омонія" провалила попередній сезон, фінішувавши в Першому дивізіоні на 7-й сходинці. Трохи реабілуватися команда зуміла в Кубку Кіпру, де здолала "Етнікос" у фіналі в серії пенальті. З березня з "Омонією" працює екс-керманич "Селтіка" Ніл Леннон.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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