Хацкевича уволили с поста главного тренера "Динамо"

Александр Хацкевич уволен с должности главного тренера футбольного клуба "Динамо" (Киев). Об этом говорится в сообщении на сайте "Динамо".

Сообщается, что футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды.

"ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проводимую более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже", - отметили в клубе.

Отметим, накануне "Динамо" не смогло обыграть бельгийский "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов. Матч в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился вничью - 3:3, встреча на выезде завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгицев.

Таким образом, "Динамо" третий раз подряд при Хацкевиче вылетело из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В сезоне 2017/18 киевляне проиграли в третьем раунде квалификации швейцарскому "Янг Бойз". В прошлом году по итогам двух встреч прошли чешскую "Славию", однако в плей-офф уступили нидерландскому "Аяксу".

Хацкевич стал главным тренером киевского "Динамо" 2 июня 2017 года после того, как команду покинул Сергей Ребров. До этого возглавлял тренерский штаб сборной Беларуси, а также работал в структуре "Динамо". Некоторое время выступал ассистентом главного тренера сборной Украины.

Будучи игроком, выступал за столичный клуб с 1996 - 2003 годы на позиции полузащитника. На его счету 26 голов в 135 играх за "Динамо" (Киев). Стал семикратным чемпионом Украины, а также завоевал четыре кубка страны.