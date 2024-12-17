"Хартія ловила мене і впіймала": Юлія "Тайра" Паєвська вступила до лав Нацгвардії

"Хартія ловила мене і впіймала. Тобто так – я про 13 бригаду нацгвардіі "Хартія" до лав якої я маю честь долучились", – написала "Тайра".

Вона зазначає, що повернулася тому, що хтось має виконувати роботу й може допомогти друзям, а її досвід напевне стане у пригоді. Паєвська не вказує, на яку посаду повернулася до війська. Однак обіцяє розповісти про це з часом.

Також вона розповідає, що згідно з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), не придатна до військової служби.

"У мене були проблеми з проходженням ВЛК, і в мирний час я абсолютно непридатна до служби, але ж у нас війна, і той, хто хоче – шукає можливості, а хто не хоче – пєтляє в пошуках відмазок. Я шукала можливості", – пише військова.

"Тайра" вступила до лав 13-ї бригади НГУ "Хартія" (Facebook, Юлія Паєвська)