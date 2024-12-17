"Хартія ловила мене і впіймала": Юлія "Тайра" Паєвська вступила до лав Нацгвардії

Юлія "Тайра" Паєвська повідомила про рішення вступити до лав Національної гвардії України (НГУ). Вона нестиме службу у 13-й бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія".
РБК-Україна повідомляє, що про це військова написала на своїй сторінці у Facebook.
"Хартія ловила мене і впіймала. Тобто так – я про 13 бригаду нацгвардіі "Хартія" до лав якої я маю честь долучились", – написала "Тайра".
Вона зазначає, що повернулася тому, що хтось має виконувати роботу й може допомогти друзям, а її досвід напевне стане у пригоді. Паєвська не вказує, на яку посаду повернулася до війська. Однак обіцяє розповісти про це з часом.
Також вона розповідає, що згідно з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), не придатна до військової служби.
"У мене були проблеми з проходженням ВЛК, і в мирний час я абсолютно непридатна до служби, але ж у нас війна, і той, хто хоче – шукає можливості, а хто не хоче – пєтляє в пошуках відмазок. Я шукала можливості", – пише військова.
"Тайра" вступила до лав 13-ї бригади НГУ "Хартія" (Facebook, Юлія Паєвська)
Нагадаємо, Юлія Паєвська, відома як "Тайра", – парамедик, командирка підрозділу "Янголи Тайри" та колишня очільниця евакуаційного відділення 61-го військового мобільного госпіталю, яка врятувала сотні життів як військових, так і цивільних.
У 2014 році, після початку бойових дій на Донбасі, вона створила евакуаційну команду, яка допомогла врятувати близько 500 бійців. Паралельно "Тайра" викладала тактичну медицину, за її методиками навчання пройшли майже 8 тисяч людей.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Паєвська працювала парамедиком у Маріуполі, де потрапила в російський полон. Три місяці вона провела у Донецькому СІЗО, з якого її звільнили в червні того ж року.
За свою діяльність "Тайра" отримала низку нагород, зокрема державну відзнаку "За гуманітарну участь в антитерористичній операції", орден "Народний Герой України" та міжнародну премію "Найхоробріша жінка світу" від Держдепартаменту США. У 2022 році вона увійшла до списку 100 жінок від BBC.
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