Врятувала десятки життів на війні. Чим зараз займається парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська

Юлія "Тайра" Паєвська стала однією із перших парамедиків під час АТО, а її курс із тактичної медицини допоміг врятувати сотні життів українських військових. Під час повномасштабного вторгнення жінка допомагала пораненим у блокадному Маріуполі, звідки згодом потрапила у російський полон.

РБК-Україна розповідає про те, де зараз "Тайра" та чим займається.

Що відомо про Юлію "Тайру" Паєвську

Юлія "Тайра" Паєвська – парамедик, військовослужбовиця, командирка підрозділу "Янголи Тайри" та евакуаційного відділення 61-го військового мобільного госпіталю.

Народилася Юлія у Києві в 1968 році. Її виховували бабуся і дідусь, який був ветераном Другої світової. З шести вона років займалася спортом. Згодом закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України. Протягом 20 років викладала айкідо, має 5-й дан (ступінь) цього бойового мистецтва. Зараз очолює федерацію айкідо "Мутокукай Україна".

До 2014 року "Тайра" займалась художньою керамікою та книжковою графікою. Коли почалися перші сутички під час Революції Гідності, вона допомагала пораненим і так стала парамедиком Євромайдану. Паєвська змалку вміла надавати медичну допомогу, вже у 1 класі шкільна медсестра, яка пройшла Другу світову, навчила "Тайру" накладати пов'язки.

"Мене дідусь так виховував, що захищати свій народ – це найвища честь для людини, тому коли це все почалось (протести під час Революції Гідності", – Ред), то я пішла робити те, чого мене навчав дід. Війна для мене почалась на Майдані", – розповідала в одному інтерв'ю "Тайра".

Юлія "Тайра" Паєвська підписала контракт із ЗСУ у 2018 році (фото: Instagram/paevska)

Вже у березні 2014 року вона почала викладати тактичну медицину, за два тижні вона склала свій курс на основі американських, європейських та натівських матеріалів.

"У нас практикували старі радянські системи. Вони класні, але в кращому разі часів Другої світової. Їх не дуже вдосконалили. Я нарила в інтернеті все, що могла знайти – з англомовного, франкомовного, опрацювала це все і склала курс", – розповідала згодом Паєвська.

У квітні Юлія поїхала парамедиком на Донбас, з часом зібрала евакуаційну команду "Янголи Тайри". За перші 5 років викладання тактичної медицини, її курс опанували майже 8 тисяч людей, а її команда врятувала близько 500 бійців.

Сама ж Паєвська врятувала десятки бійців на Світлодарському напрямку у 2016 році, та біля села Широкине у 2020 році. У 2018 році Юлія підписала контракт із ЗСУ та очолила евакуаційне відділення 61-го мобільного військового госпіталю у Маріуполі. На одному із бойових завдань "Тайра" отримала травму, в результаті якої їй довелося замінити обидва тазостегнових суглоби на протези.

"Тайра" під час Революції Гідності (фото з ресурсу novynarnia.com)

Паралельно із військовою справою "Тайра" також займалась політичною діяльністю. У 2015 році вона була кандидаткою у депутати Київської міської ради, а у 2019 році балотувалась у нардепи від партії "Голос". Вже наступного року вона стала кандидаткою у депутати Київської міської ради від партії "Демократичної Сокири".

У 2018 році Юлія виборола золоту медаль із плавання і бронзу зі стрільби з лука на міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених", а у 2020 році вона була єдиною жінкою, яка потрапила до національної збірної на цих же змаганнях.

Юлія заміжня за майстром бойових мистецтв Вадимом Пузановим, у подружжя є донька.

"Тайра" на службі (фото: Instagram/paevska)

Як "Тайра" потрапила в полон і пережила його

Після початку повномасштабного вторгнення "Тайра" у Маріуполі надавала першу допомогу пораненим, як військовим, так і цивільним, доставляла їх до лікарень. На той момент вона уже не була військовослужбовицею ЗСУ. 16 березня Юлію та водія реанімобіля росіяни затримали на блокпості в селищі Мангуш під час проїзду "зеленим коридором", який відкрили для цивільних.

Окупанти звинуватили "Тайру" за "розстрільною" статтею, морально тиснули і говорили, що вона має шанси на виживання 1%. Її тримали у СІЗО у Донецьку у камері з ще 21 жінкою.

"Ставлення було жахливе. Годували більш-менш, померти з голоду не вдасться. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали", – згадувала потім Паєвська.

У полоні "Тайра" провела три місяці, її звільнили 17 червня 2022 року.

"Тайра" у Маріуполі на початку березня 2022 року (фото: Instagram/paevska)

У перший тиждень після визволення Юлії до неї зателефонував принц Гаррі, який є співзасновником "Ігор Нескорених". У 2021 році він передав "Тайрі" нагрудну камеру, щоб вона зняла матеріали для фільму від Netflix про людей, що мотивують.

На початку повномасштабного вторгнення вона встигла зняти свою роботу парамедикинею в Маріуполі. Напередодні полону вона довірила флешку із записами поліцейському, який передав картку журналістам "Ассошіейтед Прес". Вони провезли її через 15 російських блокпостів і вже в травні опублікували частину кадрів. Відео "Тайри" з Маріуполя можна переглянути за посиланням. Не рекомендуємо до перегляду вразливим людям!

"Тайра" невдовзі після звільнення з полону (фото: Instagram/paevska)

Де зараз "Тайра" і чим займається

Після звільнення з полону у 2022 році "Тайра" разом із громадською активісткою Даною Яровою заснували благодійний фонд "Українська Фундація "Мрія". Він опікується 1,5 тис. родин полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних.

Буквально через місяць після звільнення "Тайра" взяла участь у Другому саміті перших леді та джентльменів, де закликала докладати усіх зусиль, аби повернути українських полонених додому. А вже у вересні вона розповіла про жахи полону Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі.

У цьому ж році "Тайра" взяла участь в "Іграх Нескорених", де виборола дві золоті медалі та одну бронзову.

"Мені якимось дивом вдалося здобути дві золоті медалі – з плавання на 50 і 100 м у вільному стилі, та бронзу з пауерліфтингу. Безперечно це заслуга наших зіркових тренерів, вашої підтримки і надзвичайно потужної допомоги британців і американців, за що їм безмежна подяка", – написала Юлія у соцмережах.

"Тайра" на "Іграх Нескорених" (фото: Instagram/paevska)

Зараз Паєвська пише біографічну книгу з художніми екскурсами та спогадами про війну й полон. При цьому зізнається, що робота над книгою просувається важко.

"Кожен раз як розповідаю про полон на закордонних форумах – потребую час на відновлення. Це зрозуміють ті хто був в катівнях росіян. Це як глибока рана – потребує багато часу на загоєння", – нещодавно ділилась у соцмережах "Тайра".

Днями Паєвська долучилась до ініціативи "Листи до вільного Криму". Вона прочитала лист української правозахисниці, журналістки Ірини Данилович, яку в окупованому Криму засудили до 7 років колонії загального режиму та штрафу за те, що вона нібито носила вибуховий пристрій.

Також Паєвська підтримує волонтерські збори та різноманітні акції, спрямовані на підтримку війська.

"Тайра" і Жадан (фото: Instagram/paevska)

"Тайра" з волонтерами біля евакуаційного фронтового автомобіля, який возили на показ у 5 міст у Великій Британії (фото: Instagram/paevska)

"Усі обстріли росіян мають на меті зламати нашу свідомість, психологічну стійкість. Це спосіб масового катування цілого народу, адже росіяни зазнають поразки, намагаючись здолати нас силою на полі бою. Натомість вони уже давно ведуть бойові дії на полі болю. Далі психологічний тиск посилюватиметься. Будуть нові методи впливу, аби викликати у нас тваринний жах, сформувати рефлекси покірності", – написала "Тайра" на початку вересні.

У тому ж пості вона закликала українців бути рішучими, об'єднуватись і спрямовувати свої сили на підтримку армії.

"Тайра" закликає українців направити усі свої сили на допомогу армії (фото: Instagram/paevska)

Додамо також, що "Тайра" отримала ряд нагород за військову і волонтерську діяльність, а саме: державну відзнаку "За гуманітарну участь в антитерористичній операції", орден "Народний Герой України", нагрудний "Знак пошани" та медаль "Захиснику Вітчизни".

У 2022 році вона увійшла у список "100 жінок" від BBC, у 2023 році отримала міжнародну нагороду "Найхоробріша жінка світу" від Державного департаменту США.