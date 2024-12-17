"Хартия ловила меня и поймала": Юлия "Тайра" Паевская вступила в ряды Нацгвардии

"Хартия ловила меня и поймала. То есть да - я о 13 бригаде нацгвардии "Хартия" в ряды которой я имею честь присоединились", - написала "Тайра".

Она отмечает, что вернулась потому, что кто-то должен выполнять работу и может помочь друзьям, а ее опыт наверняка пригодится. Паевская не указывает, на какую должность вернулась в армию. Однако обещает рассказать об этом со временем.

Также она рассказывает, что согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), не пригодна к военной службе.

"У меня были проблемы с прохождением ВВК, и в мирное время я абсолютно непригодна к службе, но у нас война, и тот, кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - петляет в поисках отмазок. Я искала возможности", - пишет военная.

"Тайра" вступила в ряды 13-й бригады НГУ "Хартия" (Facebook, Юлия Паевская)