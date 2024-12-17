"Хартия ловила меня и поймала": Юлия "Тайра" Паевская вступила в ряды Нацгвардии

Юлия "Тайра" Паевская сообщила о решении вступить в ряды Национальной гвардии Украины (НГУ). Она будет нести службу в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия".
РБК-Украина сообщает, что об этом военная написала на своей странице в Facebook.
"Хартия ловила меня и поймала. То есть да - я о 13 бригаде нацгвардии "Хартия" в ряды которой я имею честь присоединились", - написала "Тайра".
Она отмечает, что вернулась потому, что кто-то должен выполнять работу и может помочь друзьям, а ее опыт наверняка пригодится. Паевская не указывает, на какую должность вернулась в армию. Однако обещает рассказать об этом со временем.
Также она рассказывает, что согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), не пригодна к военной службе.
"У меня были проблемы с прохождением ВВК, и в мирное время я абсолютно непригодна к службе, но у нас война, и тот, кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - петляет в поисках отмазок. Я искала возможности", - пишет военная.
"Тайра" вступила в ряды 13-й бригады НГУ "Хартия" (Facebook, Юлия Паевская)
Напомним, Юлия Паевская, известная как "Тайра", - парамедик, командир подразделения "Ангелы Тайры" и бывшая руководительница эвакуационного отделения 61-го военного мобильного госпиталя, которая спасла сотни жизней как военных, так и гражданских.
В 2014 году, после начала боевых действий на Донбассе, она создала эвакуационную команду, которая помогла спасти около 500 бойцов. Параллельно "Тайра" преподавала тактическую медицину, по ее методикам обучение прошли почти 8 тысяч человек.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, Паевская работала парамедиком в Мариуполе, где попала в российский плен. Три месяца она провела в Донецком СИЗО, из которого ее освободили в июне того же года.
За свою деятельность "Тайра" получила ряд наград, в частности государственную награду "За гуманитарное участие в антитеррористической операции", орден "Народный Герой Украины" и международную премию "Самая храбрая женщина мира" от Госдепартамента США. В 2022 году она вошла в список 100 женщин от BBC.
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