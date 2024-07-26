Гарріс заявила про готовність до дебатів із Трампом, - ЗМІ

Харріс звинуватила Трампа у тому, що він "відступив" від попередньої угоди про проведення дебатів на каналі ABC News, 10 вересня.

"Я думаю, що виборці заслуговують побачити поділ екрану, який існує в цій гонці - на сцені дебатів", - сказала вона після прибуття на Об'єднану базу Ендрюс після поїздки до Індіани та Техасу.

Видання зазначає, що дебати 10 вересня є одними з двох дебатів, про які домовилися чинний президент США Джо Байден та Трамп. Перші були організовані CNN 27 червня, але з того часу Байден вибув із передвиборних перегонів і підтримав Харріс як свого наступника.

Трамп у свою чергу заявив, що хотів би перенести дебати на канал Fox News. а не проводити їх на ABC News. Також він сказав, що готовий зустрітися з Гарріс ще неодноразово. Як пишуть західні ЗМІ, канал Fox News є близьким до республіканця. Тим часом Гарріс поки що не відповіла на питання про проведення дебатів на цьому каналі.

За словами Алекса Конанта, консультанта-республіканця, ці дебати можуть стати вирішальними.

Видання Associated Press додало, що цього року передвиборна кампанія вже продемонструвала потенційну силу дебатів. Так, "катастрофічний виступ Байдена" 27 червня відродило побоювання, що він занадто старий для другого терміну. Після цього його підтримка в Демократичній партії впала, і в неділю він припинив свою спробу переобиратися.