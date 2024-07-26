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Гарріс заявила про готовність до дебатів із Трампом, - ЗМІ

Фото: віце-президент США та ймовірний кандидат у президенти від демократів Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Камала Гарріс заявила журналістам про готовність до дебатів із кандидатом у президенти Америки від республіканців Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Харріс звинуватила Трампа у тому, що він "відступив" від попередньої угоди про проведення дебатів на каналі ABC News, 10 вересня.

"Я думаю, що виборці заслуговують побачити поділ екрану, який існує в цій гонці - на сцені дебатів", - сказала вона після прибуття на Об'єднану базу Ендрюс після поїздки до Індіани та Техасу.

Видання зазначає, що дебати 10 вересня є одними з двох дебатів, про які домовилися чинний президент США Джо Байден та Трамп. Перші були організовані CNN 27 червня, але з того часу Байден вибув із передвиборних перегонів і підтримав Харріс як свого наступника.

Трамп у свою чергу заявив, що хотів би перенести дебати на канал Fox News. а не проводити їх на ABC News. Також він сказав, що готовий зустрітися з Гарріс ще неодноразово. Як пишуть західні ЗМІ, канал Fox News є близьким до республіканця. Тим часом Гарріс поки що не відповіла на питання про проведення дебатів на цьому каналі.

За словами Алекса Конанта, консультанта-республіканця, ці дебати можуть стати вирішальними.

Видання Associated Press додало, що цього року передвиборна кампанія вже продемонструвала потенційну силу дебатів. Так, "катастрофічний виступ Байдена" 27 червня відродило побоювання, що він занадто старий для другого терміну. Після цього його підтримка в Демократичній партії впала, і в неділю він припинив свою спробу переобиратися.

Нагадаємо, що канал Fox News запропонував стати модератором у майбутніх дебатах між Трампом і Гарріс. Також представники телеканалу зазначили, що готові обговорювати конкретну дату, формат і місця з публікою або без публіки в залі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Демократична партія США планує затвердити кандидата в президенти до з'їзду партії. Для цього буде проведено голосування в онлайн-форматі.

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