Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом, - СМИ

Харрис обвинила Трампа в том, что он "отступил" от предыдущего соглашения о проведении дебатов на канале ABC News, 10 сентября.

"Я думаю, что избиратели заслуживают увидеть разделение экрана, которое существует в этой гонке - на сцене дебатов", - сказала она после прибытия на Объединенную базу Эндрюс после поездки в Индиану и Техас.

Издание отмечает, что дебаты 10 сентября являются одними из двух дебатов, о которых договорились действующий президент США Джо Байден и Трамп. Первые были организованы CNN 27 июня, но с тех пор Байден выбыл из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве своего преемника.

Трамп в свою очередь заявил, что предпочел бы перенести дебаты на канал Fox News. а не проводить их на ABC News. Также он сказал, что готов встретиться с Харрис еще не раз. Как пишут западные СМИ, канал Fox News является близким к республиканцу. Тем временем Харрис пока не ответила на вопрос о проведении дебатов на данном канале.

По словам Алекса Конанта, консультанта-республиканца, эти дебаты могут стать решающими.

Издание Associated Press добавило, что в этом году предвыборная кампания уже продемонстрировала потенциальную силу дебатов. Так, "катастрофическое выступление Байдена" 27 июня возродило опасение, что он слишком стар для второго срока. После этого его поддержка в Демократической партии рухнула, и в воскресенье он прекратил свою попытку переизбираться.