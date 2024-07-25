FOX News пропонує бути модератором в дебатах між Трампом і Гарріс
Телеканал Fox News запропонував стати модератором в майбутніх дебатах кандидата в президенти США Дональда Трампа і віцепрезидента Камали Гарріс 17 вересня в Пенсільванії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Зазначається, що телеканал надіслав офіційні листи у штаби політиків.
"З огляду на зміни в перегонах, ми хотіли б зробити запит на можливість провести президентські дебати між віцепрезиденткою Гарріс і колишнім президентом Трампом", - ідеться в листі Fox News,
Представники телеканалу також зазначили, що відкриті для обговорення конкретної дати, формату і місця, з або без публіки в залі.
Варто зауважити, що напередодні Трамп закликав провести другі дебати на каналі Fox News, який вважається дружнішим до нього.
Що передувало
Нагадаємо, 21 липня чинний президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів, намічених на 5 листопада 2024 року. Це рішення ухвалили через проблеми зі здоров'ям і поразку Трампу в першому турі дебатів.
Замість Байдена новою потенційною кандидаткою від демократів стала віцепрезидентка Камала Гарріс, яка вже зібрала достатньо голосів усередині партії для висунення на посаду президента.
Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп має намір провести дебати з віце-президентом Камалою Гарріс. Він підкреслив, що готовий зустрітися з нею не один раз.
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