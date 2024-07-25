FOX News пропонує бути модератором в дебатах між Трампом і Гарріс

Телеканал Fox News запропонував стати модератором в майбутніх дебатах кандидата в президенти США Дональда Трампа і віцепрезидента Камали Гарріс 17 вересня в Пенсільванії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Зазначається, що телеканал надіслав офіційні листи у штаби політиків.

"З огляду на зміни в перегонах, ми хотіли б зробити запит на можливість провести президентські дебати між віцепрезиденткою Гарріс і колишнім президентом Трампом", - ідеться в листі Fox News,

Представники телеканалу також зазначили, що відкриті для обговорення конкретної дати, формату і місця, з або без публіки в залі.

Варто зауважити, що напередодні Трамп закликав провести другі дебати на каналі Fox News, який вважається дружнішим до нього.