Гарріс обирає кандидата у віце-президенти серед двох губернаторів, - Reuters
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс звузила перелік претендентів на посаду віце-президента. Тепер вона обирає між двома губернаторами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Три неназвані співрозмовники розповіли виданню, що Гарріс може оголосити своїм кандидатом у віце-президенти або губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро, або губернатора Міннесоти Тіма Вальца.
За даними Reuters, Гарріс має оголосити свого кандидата на посаду віце-президента вже завтра, 6 серпня. Тоді вони разом виступлять в Університеті Темпл у Філадельфії.
Джерела журналістів уточнили, що наразі невідомо, чи ухвалила віце-президент США остаточне рішення.
Очікується, що з завтрашнього дня розпочнеться п'ятиденне турне по семи містах в американських штатах.
Джош Шапіро
Варто зауважити, що Джош Шапіро є губернатором одного з ключових штатів у питанні президентських виборів. Той, хто переможе там, отримає одразу 19 голосів виборців.
Reuters звернуло увагу, що Шапіро може стати першим в історії США віце-президентом-євреєм. Підтримка такого кандидата у віце-президенти з боку Ізраїлю може відштовхнути деяких прогресивних виборців та привернути увагу поміркованих виборців.
Тім Вальц
Тім Вальц - колишній військовослужбовець Національної гвардії США та колишній учитель, який став прихильником Гарріс. Він також критикував колишнього президента США Дональда Трампа та його кандидата у віце-президенти Джея ді Венса.
Вальц, як припускає Reuters, може допомогти Гарріс схилити на свій бік білих виборців із сільської місцевості, які є ключовими для республіканців.
Що передувало
Нагадаємо, Гарріс вступила до передвиборчих перегонів після того, як президент США Джо Байден вирішив зняти свою кандидатуру. Причиною став його провальний виступ на дебатах із Дональдом Трампом.
Нещодавно Гарріс оголосили офіційним кандидатом у президенти США від Демократичної партії. За неї свої голоси віддали 3923 демократи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.