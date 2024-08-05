Гарріс обирає кандидата у віце-президенти серед двох губернаторів, - Reuters

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс звузила перелік претендентів на посаду віце-президента. Тепер вона обирає між двома губернаторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Три неназвані співрозмовники розповіли виданню, що Гарріс може оголосити своїм кандидатом у віце-президенти або губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро, або губернатора Міннесоти Тіма Вальца.

За даними Reuters, Гарріс має оголосити свого кандидата на посаду віце-президента вже завтра, 6 серпня. Тоді вони разом виступлять в Університеті Темпл у Філадельфії.

Джерела журналістів уточнили, що наразі невідомо, чи ухвалила віце-президент США остаточне рішення.

Очікується, що з завтрашнього дня розпочнеться п'ятиденне турне по семи містах в американських штатах.

Джош Шапіро

Варто зауважити, що Джош Шапіро є губернатором одного з ключових штатів у питанні президентських виборів. Той, хто переможе там, отримає одразу 19 голосів виборців.

Reuters звернуло увагу, що Шапіро може стати першим в історії США віце-президентом-євреєм. Підтримка такого кандидата у віце-президенти з боку Ізраїлю може відштовхнути деяких прогресивних виборців та привернути увагу поміркованих виборців.

Тім Вальц

Тім Вальц - колишній військовослужбовець Національної гвардії США та колишній учитель, який став прихильником Гарріс. Він також критикував колишнього президента США Дональда Трампа та його кандидата у віце-президенти Джея ді Венса.

Вальц, як припускає Reuters, може допомогти Гарріс схилити на свій бік білих виборців із сільської місцевості, які є ключовими для республіканців.