Харлан завоювала золото на турнірі серії Сателіт FIE

"Маємо подвійний п'єдестал на турнірі серії Сателіт FIE з фехтування на шаблях, що проходить цього вікенду у турецькому Стамбулі", - повідомили в МОК.

За даними комітету, переможно відкрила олімпійський сезон, зійшовши на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, Ольга Харлан.

"Наша титулована спортсменка виграла спочатку шість боїв у групі, а потім ще п'ять у турі прямого вибування", - зауважили в МОК.

Зокрема українська Фехтувальниця:

у чвертьфіналі з перевагою в один удар Харлан взяла гору над британкою Кейтлін Максвелл (15:14),

у півфіналі змусила скласти зброю чемпіонку Європи та віцечемпіонку світу-2022 Анну Башту з Азербайджану (15:10),

у фіналі, який перетворився на українське дербі, здолала подругу по команді Аліну Комащук (15:8)

Водночас Аліна Комащук здобула "срібло".

"Вітаємо наших шаблісток та тренерський штаб збірної з медальним початком олімпійського сезону, бажаємо успіхів на шляху до Парижу-2024 та нових перемог на Славу України!", - сказали в МОК.

Інцидент з Ольгою Харлан на ЧС-2023

Українка на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію українки задля її участі в командних змаганнях. Там збірна України дійшла до півфіналу та досягла прогресу в рейтингу для кваліфікації на Олімпійські ігри. Натомість МОК персонально запросив Харлан на змагання.

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