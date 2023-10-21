Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала золото на турнире серии Сателлит FIE по фехтованию на саблях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
"Имеем двойной пьедестал на турнире серии Сателлит FIE по фехтованию на саблях, который проходит в этот уикенд в турецком Стамбуле", - сообщили в МОК.
По данным комитета, победно открыла олимпийский сезон, взойдя на высшую ступеньку пьедестала почета, Ольга Харлан.
"Наша титулованная спортсменка выиграла сначала шесть боев в группе, а затем еще пять в туре прямого выбывания", - отметили в МОК.
В частности украинская фехтовальщица:
в четвертьфинале с перевесом в один удар Харлан взяла верх над британкой Кейтлин Максвелл (15:14),
в полуфинале заставила сложить оружие чемпионку Европы и вице-чемпионку мира-2022 Анну Башту из Азербайджана (15:10),
в финале, который превратился в украинское дерби, одолела подругу по команде Алину Комащук (15:8)
В то же время Алина Комащук завоевала "серебро".
"Поздравляем наших саблисток и тренерский штаб сборной с медальным началом олимпийского сезона, желаем успехов на пути к Парижу-2024 и новых побед во Славу Украины!", - сказали в МОК.
Украинка на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.
Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, так что опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.
Впоследствии Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинки для участия в командных соревнованиях. Там сборная Украины дошла до полуфинала и добилась прогресса в рейтинге для квалификации на Олимпийские игры. МОК же персонально пригласил Харлан на соревнования.
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