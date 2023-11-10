Харлан завоевала "серебро" на первом этапе Кубка мира по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию в Алжире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины .

"Шаблистка Ольга Харлан - серебряный призер этапа Кубка мира в Алжире! Поздравляем с невероятным началом олимпийского сезона 2023/2024!", - сообщили в Национальной федерации.

После пяти побед в турнирной сетке олимпийская чемпионка уступила в финале француженке Сари Бальцер.

Инцидент с Ольгой Харлан на ЧМ-2023

Украинка на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.

Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, так что опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.

Впоследствии Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинки для участия в командных соревнованиях. Там сборная Украины дошла до полуфинала и добилась прогресса в рейтинге для квалификации на Олимпийские игры.

МОК же персонально пригласил Харлан на соревнования.

К слову, накануне Терлюга потерпела скандальное поражение в 1/2 финала ЧМ-2023 по каратэ.

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