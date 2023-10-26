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Дискваліфікація Харлан. Долю українки вирішила Міжнародна федерація фехтування

Лозанна, Четвер 26 жовтня 2023 13:47
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Дискваліфікація Харлан. Долю українки вирішила Міжнародна федерація фехтування Фото: Ольга Харлан не змирилася з поверненням РФ у міжнародні змагання (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація фехтування (FIE) знайшла специфічний вихід зі скандалу з чорною карткою українській фехтувальниці Ользі Харлан на чемпіонаті світу 2023 року.

Про це заявив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

FIE "закрила питання" щодо дискваліфікації зіркової спортсменки. Олімпійська чемпіонка Пекіна отримала чорну картку на ЧС-2023 через відмову від рукостискання з опоненткою з Росії.

Українська федерація у вересні отримала лист-відповідь щодо статусу бану Харлан. FIE в ньому зазначила, що "питання дискваліфікації Харлан було закрито". Отже, функціонери відшукали спосіб не скасовувати попереднього рішення, але й не залишати його чинним.

Такий підхід дозволив іменитій шаблістці відновити виступи під егідою FIE. 21 жовтня Харлан виступила на "сателіті" в турецькому Стамбулі. Змагання 33-річна українка завершила перемогою над співвітчизницею Аліною Комащук у фіналі.

Що сталося з Ольгою Харлан на ЧС-2023

Українка на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію українки задля її участі в командних змаганнях. Там збірна України дійшла до півфіналу та досягла прогресу в рейтингу для кваліфікації на Олімпійські ігри. Натомість МОК персонально запросив Харлан на змагання.

До слова, напередодні Терлюга зазнала скандальної поразки в 1/2 фіналу ЧС-2023 з карате.

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Ольга Харлан
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