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Харлан вернулась в сборную Украины на чемпионат Европы по фехтованию

Новина українською →
Анталья, Четверг 16 июня 2022 13:00
Харлан вернулась в сборную Украины на чемпионат Европы по фехтованию Фото: Ольга Харлан (в центре) (nffu.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Определился полный состав украинской сборной на чемпионат Европы по фехтованию, который примет турецкая Анталия. В команду вернулась олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook федерации.

26 спортсменов представят Украину на европейские первенства. Украинцы будут соревноваться в женском и мужском турнире в сабле, рапире и шпаге.

Состав сборной Украины:

Женщины

Шабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая, Елена Воронина

Рапира: Екатерина Ченцова, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова, Екатерина Буденко (запасная)

Шпага: Яна Шемякина, Влада Харькова, Инна Бровко, Юлия Свистиль

Мужчины

Шабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Богдан Платонов, Василий Гумен

Рапира: Клод Юнес, Андрей Погребняк, Ростислав Герцик, Даниил Гойда

Шпага: Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь, Ян Сич, Никита Кошман (запасной)


Харлан будет впервые выступать после провальной Олимпиады в Токио. Ранее она взяла паузу в карьере, но весной объявила о намерении вернуться в спорт. Харлан стала олимпийской чемпионкой Пекина-2008 в командной сабле. Также имеет серебряную и 2 бронзовых награды нескольких Игр.

Чемпионат Европы продлится с 17 по 22 июня. Всего разыграют 12 комплектов наград.

Напомним, что ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022.

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Ольга Харлан
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