Харлан повернулася до збірної України на чемпіонат Європи з фехтування

Визначився повний склад української збірної на цьогорічний чемпіонат Європи з фехтування, який прийме турецька Анталія. До команди повернулася олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook федерації .

26 спортсменів представлять Україну на європейські першості. Українці змагатимуться у жіночому та чоловічому турнірі з шабля, рапіри та шпаги.

Склад збірної України:

Жінки

Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна

Рапіра: Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Катерина Буденко (запасна)

Шпага: Яна Шемякіна, Влада Харькова, Інна Бровко, Юлія Свистіль

Чоловіки

Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Богдан Платонов, Василь Гумен

Рапіра: Клод Юнес, Андрій Погребняк, Ростислав Герцик, Даниїл Гойда

Шпага: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич, Нікіта Кошман (запасний)

Харлан вперше виступатиме після провальної Олімпіади в Токіо. Раніше вона взяла паузу в кар'єрі, але навесні оголосила про намір повернутися у спорт. Харлан стала олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 у командній шаблі. Також має срібну та 2 бронзові нагороди кількох Ігор.

Чемпіонат Європи триватиме з 17 по 22 червня. Усього розіграють 12 комплектів нагород.