Харлан повернулася до збірної України на чемпіонат Європи з фехтування
Визначився повний склад української збірної на цьогорічний чемпіонат Європи з фехтування, який прийме турецька Анталія. До команди повернулася олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook федерації.
26 спортсменів представлять Україну на європейські першості. Українці змагатимуться у жіночому та чоловічому турнірі з шабля, рапіри та шпаги.
Склад збірної України:
Жінки
Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна
Рапіра: Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Катерина Буденко (запасна)
Шпага: Яна Шемякіна, Влада Харькова, Інна Бровко, Юлія Свистіль
Чоловіки
Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Богдан Платонов, Василь Гумен
Рапіра: Клод Юнес, Андрій Погребняк, Ростислав Герцик, Даниїл Гойда
Шпага: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич, Нікіта Кошман (запасний)
Харлан вперше виступатиме після провальної Олімпіади в Токіо. Раніше вона взяла паузу в кар'єрі, але навесні оголосила про намір повернутися у спорт. Харлан стала олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 у командній шаблі. Також має срібну та 2 бронзові нагороди кількох Ігор.
Чемпіонат Європи триватиме з 17 по 22 червня. Усього розіграють 12 комплектів нагород.
Нагадаємо, що ФІФА презентувала офіційний постер чемпіонату світу-2022.
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