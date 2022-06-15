ЧМ-2022 получил официальный постер
Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала официальный плакат грядущего чемпионата мира в Катаре.
Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на официальный сайт организации.
Катарский Мундиаль теперь будет иметь собственный постер. Серию плакатов к ЧМ-2022 разработала местная художница Бутейна Аль Муфтах. Презентация официального постера турнира состоялась в международном аэропорту Дохи "Хамад".
На главном плакате чемпионата мира автор изобразила гафии – традиционные головные уборы в Катаре, которые подбрасывают вверх. Этот момент призван символизировать футбольный праздник катарцев и всего арабского мира. В то же время дополнительные постеры будут символизировать страсть арабов к игре и единению семей одновременно.
"Львиная доля моей работы базируется на полученном опыте, воспоминаниях, которые я возвращаю и заново интерпретирую. Я стремилась, чтобы плакать соответствовали этой теме и рассказывали историю футбольной культуры Катара", – заявила Аль Муфтах.
Чемпионат мира-2022 начнется 21 ноября. Матчем-открытием турнира станет поединок сборных Сенегала и Нидерландов.
Напомним, что коста-риканская сборная стала последним участником чемпионата мира в Катаре.
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