ЧМ-2022 получил официальный постер

Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на официальный сайт организации .

Катарский Мундиаль теперь будет иметь собственный постер. Серию плакатов к ЧМ-2022 разработала местная художница Бутейна Аль Муфтах. Презентация официального постера турнира состоялась в международном аэропорту Дохи "Хамад".

На главном плакате чемпионата мира автор изобразила гафии – традиционные головные уборы в Катаре, которые подбрасывают вверх. Этот момент призван символизировать футбольный праздник катарцев и всего арабского мира. В то же время дополнительные постеры будут символизировать страсть арабов к игре и единению семей одновременно.

"Львиная доля моей работы базируется на полученном опыте, воспоминаниях, которые я возвращаю и заново интерпретирую. Я стремилась, чтобы плакать соответствовали этой теме и рассказывали историю футбольной культуры Катара", – заявила Аль Муфтах.

Чемпионат мира-2022 начнется 21 ноября. Матчем-открытием турнира станет поединок сборных Сенегала и Нидерландов.