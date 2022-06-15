ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЧМ-2022 получил официальный постер

Новина українською →
Доха, Среда 15 июня 2022 21:23
ЧМ-2022 получил официальный постер Фото: Бутейна Аль Муфтах (fifa.com)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала официальный плакат грядущего чемпионата мира в Катаре.

Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на официальный сайт организации.

Катарский Мундиаль теперь будет иметь собственный постер. Серию плакатов к ЧМ-2022 разработала местная художница Бутейна Аль Муфтах. Презентация официального постера турнира состоялась в международном аэропорту Дохи "Хамад".

На главном плакате чемпионата мира автор изобразила гафии – традиционные головные уборы в Катаре, которые подбрасывают вверх. Этот момент призван символизировать футбольный праздник катарцев и всего арабского мира. В то же время дополнительные постеры будут символизировать страсть арабов к игре и единению семей одновременно.

"Львиная доля моей работы базируется на полученном опыте, воспоминаниях, которые я возвращаю и заново интерпретирую. Я стремилась, чтобы плакать соответствовали этой теме и рассказывали историю футбольной культуры Катара", – заявила Аль Муфтах.

Чемпионат мира-2022 начнется 21 ноября. Матчем-открытием турнира станет поединок сборных Сенегала и Нидерландов.

ЧМ-2022 получил официальный постер

Напомним, что коста-риканская сборная стала последним участником чемпионата мира в Катаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФА ЧМ-2022
NEWS
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского