ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Харкову доведеться перезапустити опалення. Стало відомо, коли увімкнуть світло

Новость на русском →
Київ, Середа 23 листопада 2022 19:32
Харкову доведеться перезапустити опалення. Стало відомо, коли увімкнуть світло Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Юлія Бойко

Через наслідки ракетних ударів Харкову доведеться перезапустити системи опалення. Енергетики намагаються відновити подачу електрики до завтрашнього ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова.

За його словами, енергетична інфраструктура Харкова також стала ціллю сьогоднішніх ракетних ударів.

"Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб за цю ніч відновити енергопостачання. Наші комунальні служби, наші енергетики працюватимуть цілодобово для того, щоб було відновлено енергопостачання міста Харкова. Спочатку критична інфраструктура, потім - житлові будинки. Нам доведеться перезапустити опалення", - зазначив він.

Докладніше про наслідки сьогоднішньої атаки у матеріалі "Міста без світла та без води: що відбувається в Україні після ракетних обстрілів" .

Також повідомлялося, що у Львові вже частково відновили електропостачання .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла харков ракетный удар
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"