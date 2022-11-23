Харкову доведеться перезапустити опалення. Стало відомо, коли увімкнуть світло

Через наслідки ракетних ударів Харкову доведеться перезапустити системи опалення. Енергетики намагаються відновити подачу електрики до завтрашнього ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова.

"Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб за цю ніч відновити енергопостачання. Наші комунальні служби, наші енергетики працюватимуть цілодобово для того, щоб було відновлено енергопостачання міста Харкова. Спочатку критична інфраструктура, потім - житлові будинки. Нам доведеться перезапустити опалення", - зазначив він.

За його словами, енергетична інфраструктура Харкова також стала ціллю сьогоднішніх ракетних ударів.

Докладніше про наслідки сьогоднішньої атаки у матеріалі "Міста без світла та без води: що відбувається в Україні після ракетних обстрілів" .

Також повідомлялося, що у Львові вже частково відновили електропостачання .

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