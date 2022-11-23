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Харькову придется перезапустить отопление. Стало известно, когда включат свет

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Киев, Среда 23 ноября 2022 19:32
Харькову придется перезапустить отопление. Стало известно, когда включат свет Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia.org)
Автор: Юлия Бойко

Из-за последствий ракетных ударов Харькову придется перезапустить системы отопления. Энергетики пытаются возобновить подачу электричества к завтрашнему утру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова.

По его словам, энергетическая инфраструктура Харькова тоже стало целью сегодняшних ракетных ударов.

"Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы за эту ночь восстановить энергоснабжение. Наши коммунальные службы, наши энергетики будут работать круглосуточно для того, чтобы было восстановлено энергоснабжение города Харькова. Вначале критическая инфраструктура, затем - жилые дома. Нам придется перезапустить отопление", - отметил мэр.

Подробнее о последствиях сегодняшней атаки в материале "Города без света и без воды: что происходит в Украине после ракетных обстрелов".

Также сообщалось, что во Львове уже частично восстановили электроснабжение.

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