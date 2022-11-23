Харькову придется перезапустить отопление. Стало известно, когда включат свет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова.

"Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы за эту ночь восстановить энергоснабжение. Наши коммунальные службы, наши энергетики будут работать круглосуточно для того, чтобы было восстановлено энергоснабжение города Харькова. Вначале критическая инфраструктура, затем - жилые дома. Нам придется перезапустить отопление", - отметил мэр.

По его словам, энергетическая инфраструктура Харькова тоже стало целью сегодняшних ракетных ударов.

Подробнее о последствиях сегодняшней атаки в материале "Города без света и без воды: что происходит в Украине после ракетных обстрелов".

Также сообщалось, что во Львове уже частично восстановили электроснабжение.

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