Львів після ракетних ударів: що вдалося відновити
Львів оговтується після сьогоднішнього ракетного удару РФ по Україні. Відновлюють водо-, тепло- та електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Львова Андрія Садового.
"Половина Львова вже з електроенергією. Але пам’ятайте, що продовжуються планові відключення", - написав Садовий.
Повідомляється, що водопостачання в місті відновлено на 70%. Частина будинків забезпечені лише на перших поверхах. Але це тимчасово.
Окрім того, у Львові запускають міські ТЕЦ, працюють над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води.
Зазначено, що якщо не станеться надзвичайної ситуації, то садки та школи завтра працюватимуть у звичному режимі.
За словами мера, у місті відновлюють роботу електротранспорту. Окрім того, на вечір запустили більше автобусів. 75% світлофорів вже працюють.
"Нагадую, у Львові працюють 18 пунктів обігріву. Тут можна зарядити телефони, погрітися, випити гарячого чаю чи кави. Сьогодні вони працюють до пізнього вечора", - додав Садовий.
Нагадаємо, під час ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це були запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Додамо, у Львівській області сьогодні електропідстанція зазнала двох ракетних ударів. Через це Яворівський, Львівський та Червоноградський райони області залишилися без електроенергії.
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