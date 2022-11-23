Львів після ракетних ударів: що вдалося відновити

Львів оговтується після сьогоднішнього ракетного удару РФ по Україні. Відновлюють водо-, тепло- та електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Львова Андрія Садового.

"Половина Львова вже з електроенергією. Але пам’ятайте, що продовжуються планові відключення", - написав Садовий.

Повідомляється, що водопостачання в місті відновлено на 70%. Частина будинків забезпечені лише на перших поверхах. Але це тимчасово.

Окрім того, у Львові запускають міські ТЕЦ, працюють над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води.

Зазначено, що якщо не станеться надзвичайної ситуації, то садки та школи завтра працюватимуть у звичному режимі.

За словами мера, у місті відновлюють роботу електротранспорту. Окрім того, на вечір запустили більше автобусів. 75% світлофорів вже працюють.

"Нагадую, у Львові працюють 18 пунктів обігріву. Тут можна зарядити телефони, погрітися, випити гарячого чаю чи кави. Сьогодні вони працюють до пізнього вечора", - додав Садовий.