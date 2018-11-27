У Харківській ОДА виключили введення комендантської години через воєнний стан

Фото: Харківська ОДА (facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration)

У мерії Харкова відзначили, що ведення воєнного стану не вплине на роботу комунальних служб

Радник голови Харківської облдержадміністрації з правових питань Сергій Стороженко заявив, що комендантська година в Харкові через воєнний стан вводитися не буде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання SQ.

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Крім того, повідомляється, що за словами першого заступника мера Харкова Ігоря Терехова, введення воєнного стану не вплине на роботу комунальних служб, підприємств і фінансових установ Харкова.

"Місто продовжує функціонувати в штатному режимі. Всі банки, обмінні пункти і фінансові установи, а також підрозділи Пенсійного фонду працюють стабільно, і всі соціальні виплати будуть здійснюватися в повному обсязі", - повідомив Терехов, зазначивши, що місто в повному обсязі забезпечено продуктами харчування і перебоїв з їх поставками немає.

Крім того, повідомляється, що в штатному режимі продовжують працювати Міжнародний аеропорт "Харків", Південний вокзал та міські автостанції.

Зазначимо, Харківська область - одна з 10 областей, в яких згідно з указом президента України вводиться воєнний стан з 14:00 26 листопада терміном на 30 днів. На даний момент введення воєнного стану підтримав парламент і після підписання документа главою ВРУ та президентом документ буде опублікований в "Голосі України", після цього він відразу ж вступить в силу. Очікується, що закон набуде чинності завтра, 28 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з введенням воєнного стану, Україна вводить додаткові заходи щодо забезпечення охорони і оборони об'єктів інфраструктури.

Також повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" працюватимуть в особливому режимі в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.