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В Харьковской области женщина организовала контрабанду комплектующих к оружию в Россию

Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области местную жительницу подозревают в организации контрабанды комплектующих к стрелковому огнестрельному оружию в Российскую Федерацию. Ей грозит 7 лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, женщина использовала международный сервис одного из почтовых операторов Харькова. В документах она умышленно указывала недостоверные данные относительно содержимого почты.

"Также с целью сокрытия от таможенного контроля в анкетных данных отправителя отметила информацию относительно постороннего лица", - добавляет пресс-служба.

Во время осмотра отправления было обнаружено 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию, а также и другие комплектующие.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия должна заняться поставками отдельных видов вооружения для "Л/ДНР". Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что это будет зависеть от выполнения Украиной минских соглашений.

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Харьков