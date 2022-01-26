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У Харківській області жінка організувала контрабанду комплектуючих до зброї до Росії

Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області місцеву мешканку підозрюють в організації контрабанди комплектуючих до стрілецької вогнепальної зброї до Російської Федерації. Їй загрожує 7 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, жінка використовувала міжнародний сервіс одного з поштових операторів Харкова. В документах вона умисно вказувала недостовірні дані щодо вмісту пошти.

"Також з метою приховування від митного контролю в анкетних даних відправника зазначила інформацію щодо сторонньої особи", - додає пресслужба.

Під час огляду відправлення було виявлено 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї, а також і інші комплектуючі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак заявив, що Росія повинна зайнятися поставками окремих видів озброєння для "Л / ДНР". Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відзначив, що це залежатиме від виконання Україною мінських угод.

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Харків