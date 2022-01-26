В Харьковской области женщина организовала контрабанду комплектующих к оружию в Россию

Фото: в Харьковской области женщина организовала контрабанду комплектующих к оружию в России (gp.gov.ua)

В Харьковской области местную жительницу подозревают в организации контрабанды комплектующих к стрелковому огнестрельному оружию в Российскую Федерацию. Ей грозит 7 лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, женщина использовала международный сервис одного из почтовых операторов Харькова. В документах она умышленно указывала недостоверные данные относительно содержимого почты. "Также с целью сокрытия от таможенного контроля в анкетных данных отправителя отметила информацию относительно постороннего лица", - добавляет пресс-служба. Во время осмотра отправления было обнаружено 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию, а также и другие комплектующие.