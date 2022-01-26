ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харківській області жінка організувала контрабанду комплектуючих до зброї до Росії

Новость на русском →
Середа 26 січня 2022 16:50
У Харківській області жінка організувала контрабанду комплектуючих до зброї до Росії Фото: у Харківській області жінка організувала контрабанду комплектуючих до зброї до Росії (gp.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області місцеву мешканку підозрюють в організації контрабанди комплектуючих до стрілецької вогнепальної зброї до Російської Федерації. Їй загрожує 7 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, жінка використовувала міжнародний сервіс одного з поштових операторів Харкова. В документах вона умисно вказувала недостовірні дані щодо вмісту пошти.

"Також з метою приховування від митного контролю в анкетних даних відправника зазначила інформацію щодо сторонньої особи", - додає пресслужба.

Під час огляду відправлення було виявлено 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї, а також і інші комплектуючі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак заявив, що Росія повинна зайнятися поставками окремих видів озброєння для "Л / ДНР". Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відзначив, що це залежатиме від виконання Україною мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ