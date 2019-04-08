В Харьковской области завершается отопительный сезон

В Харьковской области отопительный сезон завершается с 9 апреля. Соответствующее решение было принято областной государственной администрацией, сообщает пресс-служба ОГА.

Как отметили в пресс-службе, решение было принято в связи с тем, что средняя температура воздуха в регионе достигла 8 градусов тепла.

Рекомендации завершить отопительный сезон также получили органы местного самоуправления и районные государственные администрации.

"Прекратить подавать тепло в жилые дома, учебные, медицинские, детские и другие учреждения социально-культурного назначения разрешено с 9 апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, что по действующему законодательству, если в течение трех дней среднесуточная температура воздуха держится на уровне 8 градусов тепла и больше, тогда отопление в домах и учреждениях могут отключать.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации приняли решение завершить отопительный сезон 6 апреля 2019 года.

В начале апреля ряд городов Украины (Одесса, Днепр, Николаев, Херсон, Луцк и другие) также приняли решение прекратить отопительный сезон.