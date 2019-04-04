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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Общество    04.04.2019 - 18:13
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
Иллюстративное фото (facebook_com_ato_news)

Боевики шесть раз нарушили режим тишины

От начала текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции украинских войск, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики дважды стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Лебединское, с міномету калибра 82 мм и стрелкового оружия возле города Авдеевка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески.

Кроме того обстрелы велись со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле поселка городского типа Талаковка, из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Павропіль.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

РБК-Украина писало, что на Донбассе в течение прошлых суток, 3 апреля, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди бойцов операции О'объединенных сил нет.

Сутками ранее, 2 апреля 2019, российские оккупационные войска на Донбассе 15 раз обстреляли позиции украинских подразделений. Погибли двое и ранены двое военных.

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