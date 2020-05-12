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В Харьковской области закрыли детскую поликлинику из-за вспышки COVID-19 среди врачей

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 12:01
В Харьковской области закрыли детскую поликлинику из-за вспышки COVID-19 среди врачей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В медицинском учреждении проходят работы по дезинфекции

В городе Первомайском Харьковской области из-за вспышки коронавируса среди врачей закрыли детскую поликлинику. Об этом сообщил городской голова Николай Бакшеев на своей странице в Facebook.

Сейчас в медицинском учреждении проходят работы по дезинфекции, а также обследование остального персонала.

"Все случаи заболевания имеют легкую или среднюю форму. Двое медиков госпитализированы, их состояние на днях улучшилось. Двое с повышенной температурой 37-39 градусов находятся дома. У остальных нет каких-либо симптомов, в мониторинг они были включены, так как имели контакт с подтвержденными больными", - написал Бакшеев.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина рассказал, что комиссия Минздрава проведет расследование причин высокого количества больных коронавирусом в Черновицкой области.

Отметим, в Украине больше всего новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 выявлено в Черновицкой, Ровенской областях и городе Киеве. В частности, в Черновицкой и некоторых районах Ровенской области ввели адаптивный карантин.

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