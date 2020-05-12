Черновицкая, Ровенская области и Киев лидируют по новым заболеваниям COVID-19

Всего в Украине заболели более 16 тысяч человек
В Украине больше всего новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 выявлено в Черновицкой, Ровенской областях и городе Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.
По данным СНБО, за 11 мая в Черновицкой области заболели 72 человека, в Ровенской - 50, а в Киеве - 59. Также, Луганская область стала единственной в стране, где за сутки не было выявлено ни одного нового заболевания.
В целом ситуация по областям выглядит так:
Напомним, всего за прошлые сутки в Украине подтвердили 375 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в стране второй день подряд сокращается количество новых заражений. Общее число инфицированных выросло до 16 023 человек.
Также сообщалось, что за 11 мая зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего в Украине умерли 425 человек.