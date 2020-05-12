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У Харківській області закрили дитячу поліклініку через спалах COVID-19 серед лікарів

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 12:01
У Харківській області закрили дитячу поліклініку через спалах COVID-19 серед лікарів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У медичному закладі проходять роботи по дезінфекції

У місті Первомайському Харківської області через спалах коронавірусу серед лікарів закрили дитячу поліклініку. Про це повідомив міський голова Микола Бакшеєв на своїй сторінці в Facebook.

Зараз у медичному закладі проходять роботи по дезінфекції, а також обстеження решти персоналу.

"Всі випадки захворювання мають легку або середню форму. Двоє медиків госпіталізовані, їх стан днями покращився. Двоє з підвищеною температурою 37-39 градусів знаходяться вдома. У решти немає яких-небудь симптомів, у моніторинг вони були включені, так як мали контакт з підтвердженими хворими", - написав Бакшеєв.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що комісія МОЗ проведе розслідування причин високої кількості хворих коронавірусом в Чернівецькій області.

Відзначимо, в Україні найбільше нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 виявлено у Чернівецькій, Рівненській областях та місті Києві. Зокрема, у Чернівецькій та деяких районах Рівненської області ввели адаптивний карантин.

Теги Новини України Коронавірусврачипреступления
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