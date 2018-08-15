В Харьковской области задержали мужчину, который "минировал" райотдел полиции

По указанному факту открыто уголовное производство

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который "минировал" районный отдел полиции. Об этом говорится в сообщении управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, злоумышленника задержали правоохранители Змиевского отдела полиции. О "минировании" Змиевского отдела полиции вчера, 14 августа, сообщал 48-летний житель села Лиман, на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"У злоумышленника изъят мобильный телефон, с которого было осуществлено сообщение о ложном заминировании. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Фото: проверка информации о минировании (facebook.com/police.kharkov)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух "телефонных террористов" на территории Одесской и Днепропетровской областей.

Отметим, также сообщалось, что 13 августа в Киеве "минировали" суд, в котором рассматривалось дело экс-главы Государственной фискальной службы (ДФС) Романа Насирова.