В Киеве заминировали суд, в котором рассматривают дело Насирова

Шевченковский районный суд сделал перерыв в заседании из-за сообщения о минировании здания суда

Шевченковский районный суд сделал перерыв в заседании по делу экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова из-за сообщения о заминировании здания суда. Об этом сообщил председательствующий судья по делу, передает корреспондент РБК-Украина.

"Объявляется перерыв в заседании", - сообщил судья.

Отметим, что заседание началось в 15:30, однако продолжалось около 15 минут. Журналисты и работники суда были эвакуированы. По данным Национальной полиции, сообщение о заминировании Шевченковского районного суда поступило от анонима.

"Примерно в 15:30 поступило сообщение от анонима о заложенной взрывчатке. Сейчас на место выехали взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Проводится проверка. Эвакуированы люди. Сейчас проверяют здание. Вероятно, что работа суда в настоящее время остановлена, если людей эвакуировали. Точное время проверки пока сказать нельзя", - сообщили РБК-Украина в полиции.

Напомним, ранее Насиров заявил, что хочет, чтобы его дело первым рассматривали в новом Высшем антикоррупционном суде.