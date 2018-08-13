СБУ задержала двух "телефонных террористов"

Злоумышленников задержали в Днепре и в Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух "телефонных террористов" на территории Одесской и Днепропетровской областей. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Как отмечается, правоохранители разоблачили двух злоумышленников, которые анонимно сообщали о "минировании". Так, в Днепре задержали местного жителя, который "минировал" железнодорожный вокзал из хулиганских побуждений.

Кроме того, "телефонного террориста" задержали в Одесской области - житель Одессы сообщал о "минировании" центрального офиса одного из операторов мобильной связи.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве сегодня, 13 августа, Шевченковский районный суд сделал перерыв в заседании из-за сообщения о минировании здания суда.

Отметим, 10 августа, неизвестная женщина сообщила о минировании площади Майдана Независимости в Киеве. Правоохранители, проверив информацию, взрывных устройств не обнаружили.